Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile New York'ta görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin İran'a yönelik "ekonomik savaş ve saldırıları" ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ve Kallas, New York'ta görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı "ekonomik savaş ve saldırılar" ele alındı.

Erakçi, AB'nin uluslararası konulardaki yapıcı tutumunun gerekliliğine değinerek, ABD'nin girişimlerine karşı "çifte standart" uygulamalarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Erakçi ayrıca, İran'ın bölgesel barışa yönelik diplomasi alanındaki taahhütlerine bağlı olduğunu ancak ABD'nin yükümlülüklerini ihlal ettiğine dikkati çekerek, AB'nin, ABD'nin "zorbalığına" karşı sakinleştirme yolunu tercih ettiğini ve bunun da uluslararası barış ile uyuşmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı

Süper Lig'in eski yıldızı yaşadığı dehşet dolu anları anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

Suçlar vahim, cezalar ağır! Kaçacak yerleri kalmadı
19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!

19 yaşındaki Celal Can’ı hayattan kopardı: Savunması akıllara zarar
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Bakan Çiftçi açıkladı: Manisa'daki okul saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarına operasyon

Bakanlık düğmeye bastı: Provokatif paylaşımlara sıkı takip
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırısı için ilk yorum