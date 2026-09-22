İran Dışişleri Bakanı Erakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile New York'ta görüştü

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ve Kallas, New York'ta görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meseleler ile ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı "ekonomik savaş ve saldırılar" ele alındı.

Erakçi, AB'nin uluslararası konulardaki yapıcı tutumunun gerekliliğine değinerek, ABD'nin girişimlerine karşı "çifte standart" uygulamalarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Erakçi ayrıca, İran'ın bölgesel barışa yönelik diplomasi alanındaki taahhütlerine bağlı olduğunu ancak ABD'nin yükümlülüklerini ihlal ettiğine dikkati çekerek, AB'nin, ABD'nin "zorbalığına" karşı sakinleştirme yolunu tercih ettiğini ve bunun da uluslararası barış ile uyuşmadığını ifade etti.

Kaynak: AA