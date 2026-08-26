Haberler

İran'dan ABD yaptırımlarına BM'ye mektupla sert tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin yeni yaptırımlarını 'ekonomik terörizm' olarak nitelendirip BM'ye mektup gönderdi; yaptırımların sivilleri etkilediğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek kınama talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını "ekonomik terörizm operasyonu" olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, mektubunda ABD'nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidiyle bağımsız ülkeleri İran'la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını belirterek, bu uygulamaların BM Şartı'ndaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu uygulamalarının sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bırakarak "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini dile getiren Erakçi, BM ve üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi.

Erakçi ayrıca Guterres'ten ekonomik yaptırımların insani etkilerini ve insan hakları üzerindeki etkilerini değerlendirmesini ve belgelemeye yönelik çalışma yürütmesini talep etti.

Bakan Erakçi, ülkesinin, ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yolları kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Kaynak: AA
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Aksaray’da araçta mahsur kalan yaşlı kadın 1,5 saat sonra kurtarıldı

Düşüncesizliği annesine hayatının en zor 1.5 saatini yaşattı!

Sakarya’da silah sevkiyatına operasyon: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sanki savaşa gidiyordu! Bagaj değil cephanelik
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''