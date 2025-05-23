ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğini belirtti. Arakçi açıklamasında "Bu tur, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakerelerden biriydi" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından "Umarım önümüzdeki birkaç görüşmede, İran'ın tutumları daha iyi anlaşıldığı için müzakerelerde ilerleme sağlayacak çözümler bulabiliriz. Henüz nihai sonuca ulaşmış değiliz ancak umudumuzu da kaybetmedik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İtalya'nın başkenti Roma'da ABD ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından İran Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"EN PROFESYONEL MÜZAKERELERDEN BİRİYDİ"

Arakçi, müzakerelerde gündeme getirilen öneri ve konu başlıklarının başkentlere taşınacağını ve uzman heyetler tarafından değerlendirileceğini belirtti. Arakçi, "Bu tur, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakerelerden biriydi. İran'ın müzakerelere ilişkin tutumunu ve ilkelerini bir kez daha açıkça ortaya koyduk. Tutumumuz net ve bu konuda kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bence artık ABD tarafı bizim tutumumuzu daha iyi ve daha net bir şekilde anlamış durumda" dedi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj

"BİR SONRAKİ TURDA DAHA FAZLA AYRINTIYA GİREBİLİRİZ"

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin bu turda mevcut engellerin aşılması için bazı çözüm önerileri sunduğunu aktaran Arakçi, "Taraflar, bu öneriler üzerinde detaylı bir şekilde görüştü. Bakan el-Busaidi'nin sunduğu fikirlerin her iki tarafça uzman düzeyinde daha fazla değerlendirilmesine karar verildi. Bu öneriler, taraflardan hiçbirine bağlayıcı bir taahhüt yüklemeksizin başkentlere iletildi. Bizim yaklaşımımız, İran'ın temel ilke ve tutumlarını koruyarak çözüm sağlayabilecek önerileri değerlendirmek yönünde" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki müzakere turuna ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Tarafların öneri ve çözümlerle ilgili görüşlerini bildirmesi ve ardından da bir sonraki müzakere turunun planlanması kararlaştırıldı. Eğer bu çözüm önerileri başkentlerde ciddiyetle ele alınırsa, bir sonraki turda daha fazla ayrıntıya girebiliriz" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELER SAYESİNDE İLERLEME VAR"

Müzakerelerin birkaç oturumda hemen çözülebilecek kadar basit olmadığını vurgulayan Arakçi, "Ancak makul bir yolda ilerliyor olmamız bile bir ilerlemedir. Umarım önümüzdeki birkaç görüşmede, İran'ın tutumları daha iyi anlaşıldığı için müzakerelerde ilerleme sağlayacak çözümler bulabiliriz. Henüz nihai sonuca ulaşmış değiliz ancak umudumuzu da kaybetmedik. Bugünkü görüşmeler ve Umman'ın önerdiği çözümler sayesinde ilerleme ihtimali var" dedi.

"BİR SONRAKİ MÜZAKERE TURUNUN ZAMANI DAHA SONRA BELİRLENECEK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakerelerin sakin ve profesyonel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "İran-ABD dolaylı müzakerelerinin beşinci turu Roma'da sona erdi. Bu turda İran'ın temel tutumları açık ve net şekilde ifade edildi. Başkentlerde yapılacak daha ayrıntılı değerlendirmelere paralel olarak, Umman Dışişleri Bakanı da önerilen fikirlerin detayları üzerinde çalışmaya devam edecek ve her iki tarafın incelemesine sunacak. Bir sonraki müzakere turunun zamanı ve yeri ise daha sonra belirlenecek ve duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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