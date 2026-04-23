İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Abd ve İsrail Saldırıları, Körfez'deki Güvensizliğin Temel Nedeni"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırganlığının Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin temel sebebi olduğunu belirtti. Tahran'da Güney Kore temsilcisiyle yaptığı görüşmede, uluslararası hukuk çerçevesinde güvenlik önlemleri alınacağını vurguladı.
(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin "ABD ve İsrail'in saldırganlığının, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin temel nedeni olduğunu belirttiği" kaydedildi.
İran hükümetinin ssosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre Arakçi, Tahran'da Güney Kore'nin özel temsilcisiyle görüştü. Arakçi'nin, görüşmede, "ülkelere söz konusu saldırıları açık ve kararlı şekilde kınama çağrısında bulunduğu" belirtildi.
Açıklamada, Arakçi'nin, "İran'ın güvenliğini ve çıkarlarını savunmak için uluslararası hukuk çerçevesinde önlemler aldığını söylediği ve ABD ve İsrail'in saldırganlığının, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin temel nedeni olduğunu belirttiği" ifade edildi.
Kaynak: ANKA