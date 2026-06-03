Erakçi, ABD ile iletişimin kesilmediğini ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirterek, müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı.

Erakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile iletişimin kesilmediğini belirten Erakçi, "Amerikalılarla temas kesilmedi ve Beyrut'a yönelik saldırganlığın durdurulması gerektiği konusunda mesajlaşma oldu. Ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Erakçi, müzakere masasına geri dönmenin, İran halkının haklarının güvence altına alınmasına, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ve bölgedeki gerilimlerin durdurulmasına bağlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile yürütülen ateşkes görüşmeleri sırasında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten, tüm cephelerdeki çatışmanın sona ermesiyle ilgili maddeye özellikle "Lübnan" adının eklenmesini istediğini belirten Erakçi, nihayetinde bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erakçi, Beyrut'a yapılan saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını tüm ilgili taraflara açıkça belirttiklerini kaydederek, "Eğer İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırganlığı devam ederse, silahlı kuvvetlerimiz İsrail içindeki hedefleri vurmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, İran'ın "bu savaştaki gücünü ve kabiliyetini açıkça" gördüğünü söyleyen Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "rasyonel bir şekilde" hareket etmesi durumunda "asla savaşa geri dönmeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, savaş aramadıklarını ancak ülkelerine yönelik herhangi bir saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini belirterek, şunları aktardı:

"Uzun süre savaşa devam etmeye tamamen hazırız ve gerekli askeri kapasiteye sahibiz. Askeri durumumuz savaş başlamadan önceki halinden daha iyi."

ABD'nin koşulsuz teslimiyet istediğini ancak böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Erakçi, "Savaşın sonu düşmanın elinde değildir ve asla olmayacaktır." dedi.