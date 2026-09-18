İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: "ABD, İnsan Hakları Konseyinden çekilerek sorumluluğundan kurtulamaz"

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çekilerek İran'ın Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin Minab kentindeki okula ve Lamerd kentindeki spor salonuna yönelik saldırılarını tarihin unutmayacağını vurgulayan Garibabadi, "Minab'da bir okul 168 çocuğun kanıyla boyandı, Lamerd'de bir spor salonu sivillerin katliam alanına çevrildi." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, "artık herkesin" Minab ve Lamerd'de yaşananların "operasyonel bir hata değil açık bir savaş suçu olduğunu doğruladığını" söyleyerek "Amerika, İnsan Hakları Konseyinden çekilerek sorumluluğundan kurtulamaz." dedi.

BM'nin "ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettik" raporu

Birleşmiş Milletler (BM) İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, ABD'nin ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemek suretiyle İran'daki sivillerin ölümüne, yaralanmasına veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açarak savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirmişti.

Raporda Minab ve Lamerd saldırılarına ilişkin de "ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından, sivillerin ölümüne, yaralanmasına veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açan ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemenin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 178 sivilin ölümüne yol açan iki ayrı hava saldırısında ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu tespit ettik." ifadeleri kullanılmıştı.

Washington, Şubat 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesiyle BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmişti.

Trump, konsey dahil olmak üzere bazı BM kuruluş ve organlarının ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket ettiğini belirtmişti.

Minab ve Lamerd'e yönelik saldırılar

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda çoğu çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

ABD ordusu ayrıca aynı gün Fars eyaletine bağlı Lamerd kentinde bir spor salonunu hedef almış ve saldırılarda 21 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA