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İran, Bahreyn'de Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım'ın da olduğu çoğu din adamı 69 kişi hakkında verilen uzun süreli hapis cezasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamayla Bahreyn'de çoğu din adamı 69 kişi hakkında verilen uzun süreli hapis cezalarını kınadı.

Açıklamada, verilen mahkumiyet kararları, "insan haklarının sistematik ve geniş çaplı ihlali" şeklinde nitelendirilerek, söz konusu kişilerin İran'la bağlantı da dahil olmak üzere "tamamen asılsız ve temelsiz" suçlamalarla mahkum edildiği ifade edildi.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiyi müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hapse mahkum edilenler arasında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım'ın da olduğu 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA