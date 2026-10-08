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İran Dışişleri, ABD'nin önerilerine yanıtın arabulucular üzerinden verileceğini söyledi

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İran, ABD'nin önerilerine yanıtını arabulucular aracılığıyla ileteceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mesaj trafiğinin doğrudan değil aracılar üzerinden yürütüldüğünü ve Tahran'ın bölgesel güvenliğe yönelik tutumunun net olduğunu belirtti.

İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin soruya verdiği yanıtta, Tahran'ın savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik tutumunun "net" olduğunu söyledi.

Bekayi, İran'ın "tüm cephelerde dayatılan savaşı sona erdirmek ve Basra Körfezi bölgesi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenliği yeniden sağlamak" amacıyla ortaya koyduğu husus ve koşulların açık ve kesin biçimde ifade edildiğini belirtti.

İranlı sözcü, ABD'nin önerilerine gerekli yanıtın arabulucular üzerinden verileceğini kaydetti.

Bekayi, ayrıca İran ile ABD arasındaki mesaj trafiğinin doğrudan değil, arabulucular vasıtasıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Mesaj alışverişi aracılar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta New York ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın durdurulmasına ilişkin 7 günlük bir planı açıklamıştı. İran, planı aracılar üzerinden ABD'ye iletmiş ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğu bildirilmişti.

İran'ın 7 günlük planı, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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