İran: Düşman karşısındaki direnç, ABD'yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı
İran devlet televizyonu, silahlı kuvvetler ve halkın düşmana karşı direnişinin ABD'yi savaşın bittiğini kabul etmeye mecbur bıraktığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını açıkladı.
İran devlet televizyonu, silahlı kuvvetlerin ve halkın düşman karşısındaki direncinin, ABD'yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktığını belirtti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasının ardından, İran devlet televizyonunda konuya ilişkin verilen haberde, "Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD'yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba