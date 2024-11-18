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İran Dini Lideri Hamaney, Beyrut Büyükelçisi ile Görüştü

İran Dini Lideri Hamaney, Beyrut Büyükelçisi ile Görüştü
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Komada olduğu iddialarının aksine, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani ile bir araya geldi ve sağlık durumunu değerlendirdi.

- Komada olduğu iddia edilen İran Dini Lideri Hamaney, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Amani ile görüştü

TAHRAN - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail basınının ortaya attığı "komada" iddialarının aksine, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani ile bir araya geldi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail basını ve sosyal medya tarafından ortaya atılan "komada" iddialarının ardından ilk kez görüntülendi. Hamaney, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği telsiz saldırısında yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani ile başkent Tahran'da dün bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bugün servis edilen görüntülerde, Hamaney'in sağlıklı olduğu görüldü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Amani, "Kendileri sağlık durumumla yakından ilgilendi. Sol gözümde sorun olmadığını, sağ gözümde ise hafif bir görme problemi olduğunu belirttim. Yaralanmamdan dolayı gösterdiği ilgi ve alakadan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

İsrail ile bağlantılı sosyal medya hesapları, 7 Kasım'dan bu yana kamuoyu önünde görülmeyen Hamaney'in zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı ve komada olduğu hatta hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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