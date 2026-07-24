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İran, ABD üssünü vurduğunu duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda savaş uçaklarının hasar gördüğünü ve askerlerin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Erbil'de Patriot sistemi ve casus balonunun imha edildiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünde bulunan ABD'ye ait savaş uçakları ile askerlerin bulunduğu alanların hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD'ye Muvaffak Salti askeri üssüne yapılan saldırıya ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Nasr 2 Operasyonu'nun 27. Dalgasında" Muvaffak Salti askeri üssünde bulunan ABD'ye ait savaş uçakları ve ABD askerlerinin bulunduğu alanların hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Bildiride ayrıca, üsse yapılan saldırı sonucunda ABD'ye ait bazı savuş uçaklarının ciddi manada zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin de öldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin askeri kayıplarını gizlediğini iddia ederken, ilgili kuruluşlara ABD'nin kayıplarını inceleme çağrısı yaptı.

Öte yandan Devrim Muhafızları, Irak'ın Erbil kentine yönelik misilleme saldırıları hakkında da bilgi verdi.

Erbil'de ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemi ve bir casus balonunu imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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