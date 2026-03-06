İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'den gelen saldırılara karşılık olarak İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırı, Tel Aviv'in hedeflerine yönelik kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada " Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin ateşlenmesiyle saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin