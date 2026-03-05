Haberler

İran ordusu: İsrail'e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı

İran, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanıldığını açıkladı. Saldırı, Tel Aviv'in merkezi ve önemli hava üslerine yönlendirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Sadık Vaat 4 operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e düzenlenen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Füzelerin, Tel Aviv'in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve Hava Kuvvetleri 27. Filo üssüne doğru fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'den füzelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

