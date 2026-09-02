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İran'dan ABD üssüne füze misillemesi

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Sirik'teki düğün evi saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki Camp Titin üssüne balistik füzelerle saldırdı. Saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğü öne sürüldü. Daha önce ABD, İran'da Devrim Muhafızları hedeflerini vurmuş; Sirik'te en az 4 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" adlı üssün balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızlarının açıklamasında, balistik füze saldırısının, ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konuta gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" adlı üsse gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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