ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nı Geçişe Kapattı

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, gemilere VHF telsiz frekansı üzerinden "hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceği" mesajı gönderdi.

İran medyasında yer alan haberde, İran Devrim Muhafızları'nın VHF telsiz frekansından yayımladığı mesaja atıfla "Burası Sepah Donanması, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri. Bu andan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan tüm geçişler yasaktır. Yeni bir bildirime kadar hiçbir türdeki geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyecektir. Burası Sepah Donanması, mesaj sonu" ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez'in en büyük petrol üreticilerini Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan, dünyanın en kritik petrol ihracat güzergahı olarak biliniyor. Boğazda yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji piyasaları açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: ANKA