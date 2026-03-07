Haberler

İran: BAE'nin Dafra Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla vurduk

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dafra Hava Üssü'ne yönelik insansız hava aracıyla büyük bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, ABD'nin hava savaş merkezi ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Dafra Hava Üssü'nde bulunan ABD güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamaya göre, donanmaya ait insansız hava aracı birimi, şafak vakti BAE'nin Dafra Hava Üssü'ne büyük bir saldırı düzenledi.

ABD'nin bölgedeki en büyük üslerinden biri olarak adlandırılan üsse saldırıya ilişkin, "Bu saldırıda, Amerikan teröristlerinin hava savaş merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarları vurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
