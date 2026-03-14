Haberler

İran ordusu: ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üsleri ve İsrail şehirlerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. 'Gerçek Vaat-4' operasyonunun 47. dalgasında, balistik füzeler kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı.

Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
