Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Devrim Muhafızları, Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQ1 İHA'yı düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait MQ1 insansız keşif aracını düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, İHA'nın yeni geliştirilmiş hava savunma sistemiyle vurulduğu ve 'düşman' keşif görevlerinin 'yine' başarısız olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait bir MQ1 insansız keşif aracının düşürüldüğü belirtildi.

İHA'nın yeni geliştirilmiş hava savunma sistemi tarafından vurulduğu aktarılarak, "düşman" keşif görevlerinin "yine" başarısız olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek

AK Partili bir isim ilk kez böyle konuştu! Emekli ve asgari ücretli...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda22

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı30

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu107

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var38

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi