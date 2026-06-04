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İran: İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın sağlanamayacağını belirtti. Açıklamada ABD ve Avrupa'nın desteğine rağmen İsrail'in bölge halkının gönlünü kazanamadığı vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre Devrim muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD'nin müdahalelerinin de İsrail'in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen İsrail'in bölge halkının gönlünü kazanamadığı ve viran edilmiş topraklara hükmettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in her gün Filistinli ve Lübnanlıların evlerini yıktığı vurgulandı.

Açıklamada, "Lübnan halkı, gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış sağlanamayacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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