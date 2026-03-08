İran Devrim Muhafızları: İran, ABD ve İsrail ile Altı Ay 'Geniş Çaplı Bir Savaş' Sürdürebilir

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, " İran'ın mevcut tempoda ABD ve İsrail'e karşı altı ay boyunca "geniş çaplı bir savaş' yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Ali Muhammed Naini, İran devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı mevcut tempoda altı ay boyunca "yoğun bir savaş" yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Naini, İran'ın şu ana kadar saldırılarda "birinci ve ikinci nesil" füzeleri kullandığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde "gelişmiş ve daha az kullanılan uzun menzilli füzelerin" devreye sokulacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA