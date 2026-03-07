Haberler

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin desteklediği Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini hedef alarak üç noktadan füze saldırısı gerçekleştirdi. Açıklamada, bu grupların İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdidi durumunda karşılık verileceği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzileri, bu sabah yerel saatlee 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

Liseliler parkı boks ringine çevirdi! İfadeleri çok korkunç