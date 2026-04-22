İran, İki Gemiyi "Denetim" Gerekçesiyle Karasularına Aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden iki ticari geminin denetim amacıyla İran karasularına alındığını açıkladı. Gemilerin izinsiz faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden iki ticari geminin denetim amacıyla İran karasularına alındığını" açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne dayandırılan açıklamada, MSC Francesca ve Epaminondas adlı iki ticari geminin, "yükleri, belgeleri ve kayıtlarının incelenmesi" için İran'a yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "gemilerin izinsiz faaliyet gösterdiği ve tekrarlanan ihlallerde bulunduğu" öne sürülerek, " Hürmüz Boğazı'nı gizlice terk etmeye çalıştıkları ve seyir sistemleriyle oynadıkları" iddia edildi.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı bölgesindeki hareketliliği yakından izlediği ve ihlalde bulunanlara karşı kararlı adımlar atılacağı" uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA
