İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 İHA'yı düşürdüğünü duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın yeni nesil hava savunma sistemiyle vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, vurulan MQ-9 tipi İHA'nın ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı semalarında, Devrim Muhafızları Ordusunun yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, vurulan MQ-9 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA