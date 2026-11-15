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İran Devrim Muhafızları, batı sınırında PJAK mensubu grubu etkisiz hale getirdi

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İran Devrim Muhafızları, batı sınırında terör eylemi planladığı belirtilen PJAK mensubu grubu operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada çok sayıda mühimmat ele geçirildiği ve ölü ya da yaralı sayısının açıklanmadığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen terör örgütü PJAK mensubu bir grubun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, PJAK'a bağlı grubun İran topraklarına girerek terör eylemleri gerçekleştirme girişiminde bulunduğu, grubun ülkenin batı sınırlarında istihbarat takibine alındığı belirtildi.

Açıklamada, grubun Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarıyla girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yanında çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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