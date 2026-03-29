İran Devrim Muhafızları: BAE ve Bahreyn'de ABD bağlantılı 2 alüminyum tesisine füze ve İHA saldırısı düzenledik

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ABD'ye bağlı alüminyum fabrikalarını füze ve insansız hava aracı ile hedef aldığını açıkladı. EMAL ve ALBA fabrikalarının önemli üretim kapasiteleri olduğu belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

ABD ve İsrail'in, İran'ın sanayi altyapılarını Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden hedef aldığı öne sürülen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birliklerin, ABD'nin askeri sanayisiyle bağlantılı BAE'de EMAL ve Bahreyn'de Aluminium Bahrain (ALBA) fabrikalarını füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, dünyanın en uzun alüminyum üretim hattına sahip olan ve 1,3 milyon ton üretim kapasitesi bulunan EMAL fabrikası ile Amerikan şirketlerinin yatırım ve ortaklığına sahip ALBA alüminyum fabrikasının ABD'nin askeri sanayi üretiminde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Öte yandan, Bahreyn'de faaliyet gösteren ALBA şirketi, tesislerinden birinin İran saldırısına uğradığını ve 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan ALBA şirketinin yazılı açıklamasında, şirkete ait tesisin İran tarafından düzenlenen saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

BAE merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), İran'ın füze ve İHA'larla Halife Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda şirkete ait Et-Tavila tesisinin zarar gördüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
