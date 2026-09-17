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İran Devrim Muhafızları: ABD'nin yanlış hesaplarına güçlü şekilde karşılık verilecek

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Keremi, ABD'nin bölgede yapacağı yanlış hesaplamalara??????? güçlü bir karşılık vereceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Keremi, ABD'nin bölgede yapacağı yanlış hesaplamalara??????? güçlü bir karşılık vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Basra Körfezi'ndeki İran adalarına ziyarette bulunan Keremi, ABD ile devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keremi, "İran Silahlı Kuvvetleri, sahada düşmanın (ABD'nin) her türlü yanlış hesaplamasına güçlü bir şekilde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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