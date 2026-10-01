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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'tan çekilmesini 'tarihi bir zafer' saydı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra tamamen çekilmesini 'tarihi bir zafer' olarak nitelendirdi. Açıklamada, çekilmenin Irak halkının bağımsızlık iradesinin sonucu olduğu ve 'direniş cephesi' için büyük kazanç sağladığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekilerek bu ülkedeki askeri varlığını tamamen sonlandırmasını "tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesinin, "Irak halkının bağımsızlığını koruma iradesinin sonucu" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu gelişmenin "ABD'nin Batı Asya'dan ve İslam coğrafyasından kovulmasının başlangıcı olduğu" ifade edildi.

"ABD bölgeden ayrılmalı ve güvenliğin yönetimini bölge milletlerine bırakmalı." ifadelerine yer verilen açıklamada, çekilmenin Tahran'ın "direniş cephesi" olarak adlandırdığı yapı için "büyük bir kazanç" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında ayrıca, ABD'nin "yeniden güvensizlik ve istikrarsızlık oluşturmak için tasarladığı muhtemel komplolara karşı" Irak hükümeti ve "direniş güçlerinin" uyanık olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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