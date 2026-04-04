İran: Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyı biz değil, İsrail gerçekleştirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'ın başkentindeki ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgisi olmadığını ve saldırının "kesinlikle Siyonistler ( İsrail ) tarafından gerçekleştirildiğini" savundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı bir açıklamada, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, Suudi Arabistan'ın başkentindeki ABD Büyükelçiliği'ne İran tarafından saldırı düzenlendiğini iddia eden haberine atıfta bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusunun saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilerek, "Bu olayın İran Silahlı Kuvvetleriyle kesinlikle hiçbir bağlantısı yoktur." denildi.

Açıklamada, İsrail'in bölgedeki stratejisinin göz önüne alındığında, saldırının "kesinlikle Siyonistler ( İsrail ) tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin "hedef bankasının önceden açıkça duyurulduğunu ve İsrail rejiminin kışkırtıcı faaliyetlerine ilişkin gerekli uyarıların" komşu ve Müslüman ülkelere yapıldığını belirtti.