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İran devlet televizyonu: ABD, Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerini hedef aldı

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BENDER ABBAS (AA) – ABD’nin, Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi.

BENDER ABBAS (AA) – ABD'nin, Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

Saldırıya uğrayan iki tankerin personelinin küçük botların yardımıyla kıyıya taşındığı belirtildi.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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