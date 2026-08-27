İran'dan ABD'ye Abluka Tehdidi ve Netanyahu Yalanlaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını söyledi.

Hizbullah'ın Lübnan merkezli yayın organı olan Al-Manar televizyonuna konuşan Rızayi, bölgedeki son gelişmeler ve ABD'nin ülkesine uyguladığı ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rızayi, "Eğer abluka devam ederse, ABD'nin ekonomik çıkarlarını yüzde 100 oranında, büyük bir şiddet ve güçle hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlayan Rızayi, bu şartların başında, başta Lübnan ve Gazze olmak üzere Batı Asya'daki savaşların durdurulmasının geldiğini belirtti.

Şartları içeren listesinin ABD tarafına iletilmek üzere hazırlandığını belirten Rızayi, şu aşamada boğazın ortasından gemilerin geçişi için geçici bir güzergaha izin verildiğini, gelecekteki deniz trafiğinin ise Washington ile yapılacak bir mutabakata bağlanacağını söyledi.

İran'ın petrol satışlarının yaptırımlar öncesindeki seviyeye döndüğünü dile getiren Rızayi, yüzer depolardaki stokların boşaltılmasının yanı sıra, ihracat için yeni güzergahlar oluşturduklarını ve bunların kademeli olarak genişlediğini belirtti.

"İran, Binyamin Netanyahu'yu cehenneme gönderecek." diyen Rızayi, Lübnan'daki durumu ciddiyetle takip ettiklerini ve İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalacağını vurguladı.

Rızayi, Trump'ın oğlunun başına ödül konulduğu iddiasını yalanladı

İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a saldırı planı hazırladığına yönelik soru üzerine Rızayi, söz konusu iddianın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD Başkanı'nı kandırmak ve korkutmak amacıyla ortaya atılmış bir yalan olduğunu söyledi.

Rızayi, Netanyahu'nun "İranlıların Trump'a suikast planı yaptığı" yönündeki sahte haberleri yayarak, ABD Başkanı'nı korkuttuğunu ve karar alma süreçlerini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızayi, "Biz bir karar alırsak hiçbir şey bunun uygulanmasına engel olamaz. Ancak bu haberler Netanyahu'nun saçmalıklarından ibarettir." dedi.

İran devlet televizyonu, yayınladığı videoda, ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'un başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğunu açıklamıştı.

Videoda, Barron'un nerelerde bulunduğuna, eğitimine, korumalarına ve kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgiler verilirken, kendisine ulaşabilecek kişilere yönelik çeşitli yönlendirmeler yapıldığı ve suikast düzenleyecek kişiye 10 milyon dolarlık ödül verileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA