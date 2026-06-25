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İran'dan depremin vurduğu Venezuela'ya destek mesajı

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İran, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından başsağlığı diledi ve İran Kızılayı, ihtiyaç halinde yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

İran, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela'ya başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletirken İran Kızılayı, Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek, ihtiyaç duyulması halinde yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin ardından bu ülkeye taziye dileklerini iletti.

Venezuela hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden Bekayi, İran'ın arama-kurtarma ve yardım operasyonlarında her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend de Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek, depremden etkilenen bölgelere uzman yardım ve sağlık ekipleri göndermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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