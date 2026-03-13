Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
İran Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatlarla ilgili iddiaları reddederek, İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadığını açıkladı. İki ülke arasında belirsizlikleri gidermek için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır oldukları ifade edildi.

  • İran'ın Ankara Büyükelçiliği, İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadığını açıkladı.
  • İran, Türkiye hava sahasına giren mühimmatlarla ilgili belirsizliği gidermek için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu belirtti.
  • 4 Mart'ta Hatay ve 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürüldü.

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz: İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır" denildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran'dan ateşlenen bir füze daha Türkiye hava sahasında imha edildi. Olaya ilişkin İran'dan beklenen açıklama geldi. İran'dan Türk hava sahasına yönelen mühimmata ilişkin İran Ankara Büyükelçiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

"TÜRKİYE'YE DOĞRU HİÇBİR MÜHİMMAT FIRLATILMADI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz: İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

"ORTAK BİR TEKNİK EKİP İÇİN HAZIRIZ"

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

"TÜRKİYE'NİN ULUSAL EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır."

İRAN'DAN 3. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletilmişti.

Kaynak: ANKA
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım