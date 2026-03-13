Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz: İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır" denildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran'dan ateşlenen bir füze daha Türkiye hava sahasında imha edildi. Olaya ilişkin İran'dan beklenen açıklama geldi. İran'dan Türk hava sahasına yönelen mühimmata ilişkin İran Ankara Büyükelçiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

"TÜRKİYE'YE DOĞRU HİÇBİR MÜHİMMAT FIRLATILMADI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz: İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

"ORTAK BİR TEKNİK EKİP İÇİN HAZIRIZ"

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

"TÜRKİYE'NİN ULUSAL EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır."

İRAN'DAN 3. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletilmişti.

Kaynak: ANKA