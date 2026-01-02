İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: İranlılar Hiçbir Şekilde Dış Müdahaleye İzin Vermeyecek

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın vatandaşlarını öldürmeye devam etmesi halinde ülkeye müdahale edileceği" yönündeki açıklamasına, "İranlılar, sorunlarını kendi aralarında diyalog ve etkileşim yoluyla çözme konusunda, hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolar ve yaşanan can kayıpları üzerine yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerikan siyasetçilerin 'İran halkını kurtarmak' adına yaptıkları eylemlere göz atmak, ABD'nin İran milletine olan 'empatisinin' derinliğini anlamak için yeterlidir. Seçilmiş Muhammed Musaddık hükümetine karşı 28 Mordad 1332 (19 Ağustos 1953) darbesinin örgütlenmesi ve kışkırtıcıların finanse edilip donatılması; 1367'de (1988) İran yolcu uçağının vurulması ve Basra Körfezi semalarında masum kadın ve çocukların katledilmesi; İranlılara yönelik sekiz yıllık savaşta Saddam'a verilen destek; İsrail rejimiyle birlikte İranlıların katledilmesi ve 1404'te (2025) İran'ın altyapısına yönelik saldırılara ortak olunması ve elbette tarihin en ağır yaptırımları olarak kabul edilen yaptırımlar... Bugün de uluslararası hukukun en temel ilkesinin açıkça ihlali pahasına, İranlılara sözde sempati bahanesiyle İran'a saldırı tehdidinde bulunulmaktadır. İranlılar, sorunlarını kendi aralarında diyalog ve etkileşim yoluyla çözme konusunda, hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir."