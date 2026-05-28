İranlı yetkili, Trump'ın tehditleriyle "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacaklarını belirtti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacaklarını açıkladı. Azizi, ABD Başkanı Trump'ın tehdit ve anlaşma çağrıları arasında gidip geldiğini belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İran, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

Azizi, Trump'ın "stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
