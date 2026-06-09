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İran: Hürmüz'den Babu'l Mendeb'e uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan hattın 'direniş cephesinin' yeni güvenlik kuşağı olacağını belirtti. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı ortak karşılık verileceğini ifade eden Kaani, stratejik su yollarının kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın "direniş cephesinin" yeni güvenlik kuşağı olacağını söyledi.

Kaani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına "direniş cephesinin" ortak şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e son saldırılarının zamanlamasına vurgu yapan Kaani, "Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaani, ABD ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde söz konusu stratejik su yollarının "direniş güçleri" tarafından kapatılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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