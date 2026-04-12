İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti Açıklaması

İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan'da Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin, bu ülkeyi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a hitaben açıklamada bulunan Velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki rolünü değerlendirdi.

Velayeti, "(Lübnan Başbakanı) Nevvaf Selam bilmelidir ki, direnişin ve Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Lübnan'ın istikrarı yalnızca devlet ile direnişin sinerjisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.