İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti Açıklaması

İran liderinin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a hitaben yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin ülkeyi güvenlik risklerine sokacağını belirtti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a hitaben açıklamada bulunan Velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki rolünü değerlendirdi.

Velayeti, "(Lübnan Başbakanı) Nevvaf Selam bilmelidir ki, direnişin ve Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Lübnan'ın istikrarı yalnızca devlet ile direnişin sinerjisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
