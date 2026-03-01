Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı

İran'ın, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık düzenlediği misilleme saldırısında Bahreyn'in başkenti Manama'da kamikaze insansız hava aracının (İHA) El-Me'arid (Fuarlar) Caddesi üzerindeki binaya isabet ettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bir İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden duman yükseldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda isabet alan binadan yoğun duman çıktığı görüldü ve çevredeki siren sesleri duyuldu.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Güvenlik güçleri ve ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.