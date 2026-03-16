İran: İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırılar gerçekleştirildi

İran, İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD güçlerinin konuşlandığı hava ve deniz üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 55. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, İmad ve Kadir ile hedef odaklı Fatih, Zülfikar ve Dezful füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtilerek, Tel Aviv'de askeri havacılık silah üretim merkezleri ve hava yakıt ikmal destek merkezlerine başarılı saldırılar yapıldığı ifade edildi.

ABD güçlerinin BAE'deki Dafra hava üssü ile Bahreyn'deki Cufair deniz üssü ve Şeyh İsa hava üssünün de füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.