İran: İsrail'in Somaliland adımı bölgenin bölünmesini ve müdahaleye açık hale getirilmesini amaçlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tel Aviv'in Somaliland'ı tanımasının ardında bölgenin bölünmesi ve İsrail'in saldırıları karşısında daha savunmasız hale getirilmesi amacının bulunduğunu söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Somaliland bölgesini "bağımsız bir ülke" olarak tanımasına tepki gösteren Bekayi, "Kendi meşruiyeti olmayan bir tarafın (İsrail), bağımsız bir ülkenin bir parçasını tanıması, bölgenin bölünmesine ve bölgenin İsrail'in saldırıları karşısında daha savunmasız hale getirilmesine yöneliktir." dedi.

Bölge ülkelerinin bu girişime tek vücut halinde karşı çıktığına dikkati çeken Bekayi, Tel Aviv yönetiminin bu adımının manasız olduğunu vurguladı.

Bekayi, "Bu, yalnızca bağımsız bir ülkenin bir parçasını koparmaya yönelik bir girişim olmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm bölgenin ve Kızıldeniz'in güvensizleştirilmesi doğrultusunda atılmış bir adımdır." şeklinde konuştu.

?İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.