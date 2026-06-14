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İranlı yetkiliden "İsrail'e cevabımız yakın" mesajı

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadir, İsrail'in Beyrut'taki saldırısına karşı 'İslam savaşçılarının cevabı yakındır' diyerek misilleme sinyali verdi. Lübnan'ın İran için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır" dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Zülkadir, İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran'ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek." ifadelerine yer verdi.???????

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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