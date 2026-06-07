Haberler

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü'nden İsrail'e "Dahiye" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına 'kesin bir karşılık vereceğiz' diyerek tepki gösterdi. Saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırısına, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i uyardı.

İsrail'i "terbiye" etmeleri gerektiğini savunan Rezai, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı

İki yönetim arasında tartışma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: İnsanlığı tehdit eden en büyük mesele bu
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçakladı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları!

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok