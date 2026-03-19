İran'dan yapılan misillemenin ardından Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'dan gelen yeni bir füze saldırısını tespit etti. Kudüs semalarında patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemleri devreye alındı. İlgili bölgelerde sirenler çaldı ama ciddi bir hasar olmadığı bildirildi.

TEL İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

İsrail'in orta ve güney kesimindeki bazı kentler ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs semalarında misillemenin ardından şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yerel basın, şarapnellerin ülkenin orta kesimlerindeki alanlara düştüğünü ancak ciddi hasar oluşmadığını kaydetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise İran'dan yapılan son füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
