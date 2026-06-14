İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti: "Füze rampaları hazırlanıyor"
İran liderinin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Lübnan saldırısına karşı misilleme yapacaklarını belirterek 'Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor' dedi ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini ifade etti.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak, "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.
Ali Ekber Velayeti, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.
Hizbullah'ın, "direniş cephesinin bir parçası olduğuna" vurgu yapan Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırılar durdurulmadığı takdirde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılacağını kaydetti.