İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidinin olduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran misillemesinin ardından Tel Aviv ve İsrail'in merkez bölgelerinin yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde de sirenler çaldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise İran'dan atılan füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde düştüğü bölgelere bomba imha uzmanlarının yönlendirildiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İran'dan atılan füzeler nedeniyle ülkenin orta kesiminde bazı binalarda maddi hasar oluştuğunu ve Holon kentinde bir tren istasyonu ve otobüslerin zarar gördüğünü aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.