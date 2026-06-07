İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin saldırıları önlediğini açıkladı. Halka, İç Cephe Komutanlığı talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.
(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füze fırlatıldığının tespit edildiğini, hava savunma sistemlerinin devreye girerek saldırıları önlediği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yönelik füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedilen açıklamada, savunma sistemlerinin tehditleri sürekli izlediği ve önlediği ifade edildi.
İsrail ordusu halka, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını ve paylaşılan yönergeleri takip etmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: ANKA