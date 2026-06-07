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İsrail basını: İran, İsrail'e yaklaşık 10 balistik füze fırlattı

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İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurdu. İsrail ordusu, tüm füzelerin önlendiğini açıklarken, Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildi.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye İran'ın fırlattığı füzelere ilişkin bilgi aktarıldığını kaydetti.

Haberde, siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı.

Açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildiği bildirildi.

Haberde, İran veya Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen saldırıların yayılması durumunda, İsrail hava sahasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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