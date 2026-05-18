İran: Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan bir gruba operasyon düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak'ın kuzeyinden İran'a silah sevkiyatı yapmaya çalışan bir gruba operasyon düzenlediği duyuruldu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede silah kaçakçılığı yapan ve ABD ile İsrail bağlantısı olduğu öne sürülen bir gruba, Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarılırken başka detay verilmedi.