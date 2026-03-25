İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini, ancak bazı koşullara uymaları gerektiğini duyurdu. İran, düşman olmayan gemilerin geçişine izin verileceğini belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilim sürerken, İran’dan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, boğazdan geçişlere ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu.

GEÇİŞLERE ŞARTLI ONAY 

Yapılan açıklamada, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kısıtlama getirildiği hatırlatılırken, diğer ülkelere ait gemilerin belirli şartlar altında boğazdan geçebileceği belirtildi.

“KOORDİNASYON ŞARTIYLA GEÇİŞ MÜMKÜN”

Açıklamada, İran’a karşı herhangi bir saldırgan eyleme katılmayan veya bu tür faaliyetleri desteklemeyen gemilerin, ilan edilen güvenlik kurallarına uymaları ve İran makamlarıyla koordinasyon sağlamaları halinde Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş yapabileceği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları, daha önce ABD ve İsrail ile müttefiklerine ait gemilerin boğazdan geçişini kısıtlamıştı.

YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Öte yandan İran Meclisi’nin, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da belirtildi. Bölgede artan askeri hareketlilik ve karşılıklı saldırılar, dünya enerji ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliği artırıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
