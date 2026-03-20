İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü: "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz"

İran Meclisi'nden yapılan açıklamada, Hark Adası'ndaki güvenliğin sağlandığı ve şu anda Amerikalılarla görüşme yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca, herhangi bir askeri tehdide karşı sert önlemler alınacağı belirtildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası'nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.

Hark Adası'nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
