İran'dan Azerbaycan-Ermenistan Ortak Deklarasyonuna Destek

İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını "bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli bir adım" şeklinde niteledi ancak "istikrarı bozabilecek dış müdahale yönünden endişe verici" olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın barışa yönelik ortak deklarasyona imza atmalarına dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İran İslam Cumhuriyeti, iki ülkenin barış anlaşması metnini nihai hale getirmesini memnuniyetle karşılamakta ve bu gelişmeyi bölgede kalıcı barışın tesisi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.

Aynı zamanda, ortak sınırlar yakınında olmak üzere her türlü ve her biçimde dış müdahalenin kalıcı güvenlik ve istikrara zarar verebilecek olumsuz sonuçlarına ilişkin endişesini dile getirmektedir."

Ulaştırma ağlarının önündeki engellerin kaldırılmasının, karşılıklı çıkarlara dayalı, bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde ve dış müdahalelerden uzak gerçekleşmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin, 3+3 mekanizması gibi karşılıklı çıkarlar esaslı yapıcı işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde dün Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." demişti.